Giallo di San Pietro Vara trovato il telefonino di Ombretta Bresciani

Ilsecoloxix.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato ritrovato nelle acque del Vara il telefonino della donna trovata senza vita sulle sponde del fiume all’alba del 18 novembre. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Cadavere di una donna trovato sulle sponde del Vara: si era allontanata da casa dopo una cena fra amici - Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato questa mattina sulle sponde del fiume Vara, nei pressi del borgo di San Pietro Vara, nel comune di Varese Ligure. Lo riporta primocanale.it

