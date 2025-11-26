Giada la personal trainer scelta per un programma tv | Ecco il mio metodo

Forlì, 26 novembre 2025 – È stata contattata dall’emittente radiotelevisiva Canale Italia (canale 71) per partecipare a Story Time, un programma che dà voce – anche in formato podcast – ai professionisti più interessanti del territorio. La puntata sarà registrata proprio oggi. Giada Montanari è istruttrice di fitness e unica personal trainer della Body Life, in via Gervasi, una delle più longeve palestre della città (la sua inaugurazione risale ormai a 42 anni fa). I campioni della Ruota della Fortuna 2025 di nuovo in gara: grande attesa per il ritorno del fuoriclasse Riccardo, l’uomo da 410mila euro Secondo gli autori del programma, Montanari è un esempio di grinta, tenacia e determinazione, oltre ad avere un look tale da spiccare nella folta cerchia di personal trainer e fitness influencer che brulicano sui social network. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

