Già così grande? Gianna Nannini gli auguri social alla figlia Penelope

"Auguri Penelope!" da mamma Gianna Nannini. Il messaggio è stato pubblicato poco fa dalla cantante italiana, insieme a una foto speciale di famiglia: lei e la figlia abbracciati sul palco. Un'immagine semplice ma insolita, considerando la riservatezza con cui da sempre l'artista toscana gestisce la propria vita. In pochi minuti il post è diventato virale e la sezione dei commenti è stata invasa da centinaia di messaggi da parte dei fan. La data della pubblicazione non è casuale, perché il 26 novembre è proprio il giorno del compleanno della figlia di Gianna Nannini. Il gesto ha comunque sorpreso i fan, abituati alla discrezione della Nannini ma colpiti anche da un dettaglio evidente: nella foto la ragazza appare molto cresciuta.