ghd Cherry Chic X’Mas Party | un brindisi allo stile rosso ciliegia al Porteno Prohibido
Nella cornice chic e un po’ segreta del Porteno Prohibido di Milano, il lancio della nuova linea cherry di ghd ha trasformato la notte in un’esperienza da salone beauty-party. Questa sera il celebre locale milanese Porteno Prohibido si è trasformato per qualche ora in un territorio di bellezza e stile, un esclusivo X’Mas Cherru Chic Party firmato ghd dedicato all’arrivo della collezione Cherry Chic con i tool iconici del brand reinterpretati in un colore stagionale irresistibile. Alla vigilia delle Feste l’atmosfera era perfetta per un evento all’insegna del glamour e del desiderio di capelli impeccabili. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Contenuti che potrebbero interessarti
BLACK FRIDAY GHD attivato. Tutto al -15%, senza esclusioni. E la linea Cherry Chic? Ti dà anche un prodotto in regalo. Se volevi un segno… eccolo. - facebook.com Vai su Facebook
The ULTIMATE beauty gadget for women this Christmas just dropped - and you can nab one for $50: 'Obsessed' - Daily Mail journalists select and curate the products that feature on our site. Segnala dailymail.co.uk