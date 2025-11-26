ghd Cherry Chic X’Mas Party | un brindisi allo stile rosso ciliegia al Porteno Prohibido

Nella cornice chic e un po’ segreta del Porteno Prohibido di Milano, il lancio della nuova linea cherry di ghd ha trasformato la notte in un’esperienza da salone beauty-party. Questa sera il celebre locale milanese Porteno Prohibido si è trasformato per qualche ora in un territorio di bellezza e stile, un esclusivo X’Mas Cherru Chic Party firmato ghd dedicato all’arrivo della collezione Cherry Chic con i tool iconici del brand reinterpretati in un colore stagionale irresistibile. Alla vigilia delle Feste l’atmosfera era perfetta per un evento all’insegna del glamour e del desiderio di capelli impeccabili. 🔗 Leggi su 361magazine.com

