gestito male il possesso palla

PESARO "Il Perugia nella ripresa ha cambiato marcia e ci ha messo in difficoltà. Noi invece siamo peggiorati". È leale e schietto Manuel Pucciarelli nel post gara di Perugia. La Vis, da lui trainata e portata in vantaggio nel primo tempo, si è fatta schiacciare dalla qualità e della forza di volontà del Grifo, abile a rimontarla nel quarto d’ora finale. Il gol umbro era in realtà già nell’aria da inizio ripresa. Il Perugia è rientrato dagli spogliatoi con una foga diversa da quella vissina. Se nel primo tempo i pesaresi erano riusciti a ribattere colpo su colpo alle occasioni umbre, nella ripresa l’unico a rispondere è stato il solito Pozzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

