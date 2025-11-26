Gestione dei rifiuti a Roma Gualtieri e Pichetto Fratin visitano la centrale Ucronia

Roma, 26 novembre 2025 – Questa mattina il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin  ha visitato la  Centrale Operativa Ama  di via Nicola Spedalieri fulcro del  sistema Ucronia, il programma di digitalizzazione dei servizi di spazzamento stradale e raccolta dei rifiuti asse portante del percorso di innovazione tecnologica in atto in azienda. Il Ministro è stato accolto dal Sindaco  Roberto Gualtieri, dal Presidente di Ama S.p.A,  Bruno Manzi  e dal Direttore Generale,  Alessandro Filippi.   Al Ministro è stato illustrato nei dettagli il funzionamento della struttura e del sistema che, attraverso un  GeoDigital Twin  (gemello digitale geografico), consente una  mappatura costante e puntale di tutte le attività di igiene urbana  svolte sul territorio cittadino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

