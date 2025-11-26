Gerry Scotti torna con La Ruota dei Campioni Le anticipazioni
Gerry Scotti torna con un nuovo appuntamento de “La Ruota dei Campioni”. Le anticipazioni. Giovedì 27 novembre, alle ore 20.40, Gerry Scotti torna con un nuovo appuntamento de “La Ruota dei Campioni”, il torneo in cui si sfidano i concorrenti che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione de “ La Ruota della Fortuna ”. La serata, tutta dedicata a “La Ruota dei Campioni”, sarà articolata in tre incontri tematici – da cinque round ciascuno – in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un’ultima manche. Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a “La Ruota delle Meraviglie”, che sarà ancora più ricca, con la possibilità di vincere fino a 300. 🔗 Leggi su 361magazine.com
