Germania nel caos proseguono i licenziamenti e calano le speranze di lavoro | Volkswagen taglia fuori 25mila persone

Scendono le attese di occupazione in Germania: secondo l’ultimo barometro dell’istituto di ricerche Ifo, le aziende tedesche sono diventate più restrittive nella pianificazione del personale, con l’indicatore che scende a 92,5 punti a novembre rispetto ai 93,5 punti di ottobre. “Molte aziende continuano a tagliare posti di lavoro”, afferma Klaus Wohlrabe, responsabile delle indagini presso l’ifo. “A causa dell’economia in difficoltà, l’andamento del mercato del lavoro rimane debole”. Nell’ultimo mese, ad esempio, Volkswagen ha ufficializzato oltre 25mila licenziamenti, come ha confermato un portavoce della casa automobilistica al quotidiano Handelsblatt. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Germania nel caos, proseguono i licenziamenti e calano le speranze di lavoro: Volkswagen taglia fuori 25mila persone

