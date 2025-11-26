Germania influencer a 88 anni per la pensione
Ottantotto anni, un deambulatore e una voglia di vivere che batte quella di molti ventenni: Opa Werner è il fenomeno social che sta ribaltando ogni clichè sull’età. Mentre la Germania discute su pensioni e longevità, conquista festival, popolarità e persino cartelloni pubblicitari. Con più di centomila follower, Opa è diventato una star grazie alle sue recensioni sincere e spesso spietate: dai matcha latte che arriva a definire cartone liquido, ai festival musicali dove si muove con disarmante entusiasmo. Le sue clip, ironiche e irresistibilmente autentiche, sfondano su Instagram e TikTok, creando un pubblico trasversale che va ben oltre la generazione Z. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
