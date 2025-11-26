Gérald Morin un felliniano nel mondo | il premio va all' ex segretario del maestro
Giovedì, 27 novembre, l'Amarcort Film Festival entra nel vivo con due appuntamenti tra i più attesi di questa nuova edizione: in Cineteca alle 16,30 - appena dopo aver concluso una speciale masterclass (ore 15) aperta anche al pubblico riminese (e non solo agli studenti del Campus) - Gérald Morin. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Premio ‘Un felliniano nel mondo’ assegnato a Diogenes e Fondazione Fellini - Due istituzioni elvetiche premiate per la diffusione del cinema di Fellini: Diogenes di Zurigo e Fondazione Fellini di Sion. Si legge su ilrestodelcarlino.it
‘Un felliniano nel mondo’. Il premio si sdoppia, cerimonia al Fulgor - Premio "Un felliniano nel mondo" a Diogenes e Fondazione Fellini per la diffusione della conoscenza sul regista. ilrestodelcarlino.it scrive