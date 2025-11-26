George Clooney i segreti dell’impressionante trasformazione di Amal a 40 anni

Passano gli anni ma Amal, la moglie di George Clooney, diventa sempre più bella. A 47 anni, la fama dell’avvocatessa ha ormai varcato i confini dei tribunali, conquistando il glamour internazionale grazie al matrimonio con l’attore e al suo instancabile lavoro con la Clooney Foundation for Justice, che porta assistenza legale gratuita in oltre 40 Paesi a chi lotta per la libertà di espressione e i diritti delle donne. Ma è nella moda e nel beauty che Amal ha trovato la sua consacrazione definitiva. Un decennio di apparizioni da red carpet e eventi mondani le ha permesso di perfezionare uno stile unico, una firma personale che parla di eleganza, modernità e raffinatezza senza tempo. 🔗 Leggi su Dilei.it

