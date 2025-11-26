Genk-Basilea Europa League 27-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Genk e il Basilea cercano una vittoria che li possa lanciare nelle zone alte della classifica del girone unico di Europa League. La squadra padrona di casa ha 7 punti in classifica ma le due vittorie fin qui ottenute sono state in trasferta (con Rangers e Braga), mentre alla Cegeka Arena non sono ancora . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Genk-Basilea (Europa League, 27-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Altri contenuti sullo stesso argomento

Europa League Shaqiri illumina Basilea: due gol e successo importante sull'FCSB - Con una doppietta e un assist, il capitano trascina il Basilea alla seconda vittoria nella fase a gironi. bluewin.ch scrive

TV - UEFA Europa e Conference League live su Sky e in streaming su NOW, la programmazione - Si torna in campo in Europa con la UEFA Europa e Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Si legge su napolimagazine.com

Europa League: vincono Braga e Panathinaikos, goleada del Genk - Vittorie importanti per Braga e Panathinaikos, mentre mettono a referto autentiche goleade Midtjylland e Genk, rispettivamente ... Si legge su corrieredellosport.it