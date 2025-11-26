Genk-Basilea Europa League 27-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Genk e il Basilea cercano una vittoria che li possa lanciare nelle zone alte della classifica del girone unico di Europa League. La squadra padrona di casa ha 7 punti in classifica ma le due vittorie fin qui ottenute sono state in trasferta (con Rangers e Braga), mentre alla Cegeka Arena non sono ancora . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Genk-Basilea (Europa League, 27-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondisci con queste news

Genk-Basilea (Europa League, 27-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/L28GMDQ #scommesse #pronostici Vai su X

Europa League in tv: guida completa alla quinta giornata. Partite, orari e dove vederle - La Roma di Gasperini scenderà in campo alle 18:45 contro il Midtjylland, mentre il Bologna alle 21 affronterà il Salisburgo ... Segnala msn.com

TV - UEFA Europa e Conference League live su Sky e in streaming su NOW, la programmazione - Si torna in campo in Europa con la UEFA Europa e Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Da napolimagazine.com

Europa League, risultati e classifica: sale la Roma. Bologna all'ultimo posto disponibile per i playoff - Di seguito i risultati della quarta giornata di Europa League e la classifica aggiornata. Lo riporta tuttomercatoweb.com