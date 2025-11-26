genetica ed epigenetica a confronto nel nuovo evento di francesca bufalini

Pisa, 25 novembre 2025 – Riprende con un appuntamento dedicato a genetica, epigenetica e medicina di segnale il ciclo di incontri organizzati dall'imprenditrice e presidente di Confcommercio Pisa Centro Francesca Bufalini. “ll Dna non traccia più il nostro destino” è il tema del prossimo evento in programma giovedì 27 novembre alle 18 a Pisa presso Muri Storti in Lungarno Pacinotti n.1. Un incontro di grande interesse dedicato ai nuovi orizzonti della scienza applicata alla salute che vedrà protagonista la dott.ssa Benedetta Soldani, biologa nutrizionista. “L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fare chiarezza su temi oggi centrali per il dibattito scientifico: genetica versus epigenetica, due ambiti che stanno rivoluzionando il modo in cui interpretiamo l’eredità biologica e il nostro potenziale di benessere” spiega Bufalini “Durante l’incontro verrà affrontata una delle questioni più affascinanti della biologia moderna: se la genetica definisce la nostra “mappa” di partenza, l’epigenetica dimostra come stile di vita, alimentazione, ambiente e gestione dello stress possano modulare l’espressione dei nostri geni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

