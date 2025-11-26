Generali Donnet e Sironi verso l' addio entro la fine dell' anno

Potrebbe essere vicina alla fine l'esperienza di Philippe Donnet (nella foto) alla guida di Generali. Secondo quanto risulta a fonti vicine al dossier, il ceo di Trieste avrebbe in corso interlocuzioni sulla sua buonuscita e il conseguente addio al gruppo entro la fine dell'anno. Insieme a lui, sarebbe in uscita anche il presidente Andrea Sironi. Interpellata da Il Giornale, la compagnia assicurativa «smentisce l'indiscrezione circa interlocuzioni in corso» per l'addio degli attuali vertici. Sta di fatto che le voci si rincorrono con forza e da più parti si indica come le dimissioni sarebbero nell'aria e dovrebbero concretizzarsi in corrispondenza dell'addio all'operazione con i francesi di Natixis. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

