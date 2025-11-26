Generali Donnet e Sironi verso l' addio entro la fine dell' anno
Potrebbe essere vicina alla fine l'esperienza di Philippe Donnet (nella foto) alla guida di Generali. Secondo quanto risulta a fonti vicine al dossier, il ceo di Trieste avrebbe in corso interlocuzioni sulla sua buonuscita e il conseguente addio al gruppo entro la fine dell'anno. Insieme a lui, sarebbe in uscita anche il presidente Andrea Sironi. Interpellata da Il Giornale, la compagnia assicurativa «smentisce l'indiscrezione circa interlocuzioni in corso» per l'addio degli attuali vertici. Sta di fatto che le voci si rincorrono con forza e da più parti si indica come le dimissioni sarebbero nell'aria e dovrebbero concretizzarsi in corrispondenza dell'addio all'operazione con i francesi di Natixis. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"Philippe DONNET" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Cattaneo, Del Fante, Greco e la pista straniera: nel caso si decidesse di procedere alla sostituzione di Donnet ecco chi sono i papabili - facebook.com Vai su Facebook
Assemblea Generali, la lista di Mediobanca passa a larga maggioranza. Donnet riconfermato. Assogestioni non entra nel cda - La scelta degli azionisti porta quindi alla riconferma del ceo Philippe Donnet e del presidente ... Scrive corriere.it
Generali nel segno della continuità, confermati Donnet e Sironi - Vittoria con maggioranza assoluta per la lista di Mediobanca all'assemblea degli azionisti di Generali, che ha visto il rinnovo del consiglio di amministrazione al termine di una sfida fra tre blocchi ... rainews.it scrive
Generali, confermati Donnet e Sironi: passa la lista Mediobanca con il 52,4% - All’assemblea delle Generali passa la lista presentata da Mediobanca: con il 52,383% sono stato dunque confermati per il prossimo triennio l’ad Philippe Donnet (al quarto mandato al timone del Leone) ... ilgiornale.it scrive