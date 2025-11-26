Gemelle Kessler e il lascito milionario? L' abbiamo saputo un anno fa Ma non serve essere ricchi per salvare una vita

Il loro ultimo applauso arriva dopo una vita intera di palcoscenico. Alice ed Ellen Kessler? icone della televisione italiana e amatissime anche in Germania? hanno stupito il mondo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Gemelle Kessler e il lascito milionario? L'abbiamo saputo un anno fa. Ma non serve essere ricchi per salvare una vita»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Negli ultimi giorni la storia delle gemelle Kessler ha riportato il tema del fine vita dentro il dibattito pubblico. Due donne di 89 anni, icone di un’epoca, che hanno scelto di morire insieme, in Germania, attraverso il suicidio assistito. Una scelta libera, dichiarata n - facebook.com Vai su Facebook

«Il regalo vero è scoprire che siamo voluti e amati e che ci attende la vita per sempre». Il commento di monsignor Giovanni Paccosi, vescovo di San Miniato, alla vicenda delle gemelle #Kessler. Da "In Terris" clonline.org/it/attualita/a… Ansa/Lennart Preiss/ Vai su X

Gemelle Kessler, l’incredibile testamento: a chi spetta il loro patrimonio milionario - La scomparsa delle gemelle Kessler riapre il mistero sulla loro eredità da capogiro: ecco a chi andrà davvero il patrimonio delle icone del varietà. Secondo donnaglamour.it

Gemelle Kessler, la verità sulla sepoltura: perché non riposeranno nella stessa urna come avevano chiesto. Mistero sul funerale - Alice ed Ellen Kessler se ne sono andate insieme, così come avevano vissuto: inseparabili. Scrive msn.com

L’eredità delle celebrità alle ONG o alle organizzazioni umanitarie: le gemelle Kessler non sono un caso isolato - Alice ed Ellen hanno destinato il patrimonio a diversi enti benefici: “Non abbiamo figli né nipoti. Come scrive italiaoggi.it