Geely il Rinascimento tecnologico e il ruolo dell' Italia

Al centro di un talk organizzato a Milano dal marchio automotive cinese i temi caldi dell’intelligenza artificiale, della guida autonoma e delle competenze necessarie per affrontare la mobilità del futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Geely, il Rinascimento tecnologico e il ruolo dell'Italia

Il momento è arrivato. Il 25 novembre, al Teatro Alcione di Milano, un’esperienza immersiva che coniuga design e innovazione: “The Masterpiece – Benvenuti nel Rinascimento Tecnologico”. Siete pronti? Il futuro è alle porte #GeelyItalia #Geely #Rinasciment - facebook.com Vai su Facebook

Santucci (Geely Italia): "Geely è il più europeo dei marchi cinesi. Ha Volvo, Lotus, Pole Star e link&Co e ha il 50% in Smart, per cui chi meglio di Geely conosce l'Italia" Vai su X

Geely Auto Talks al via a Milano: parte il Rinascimento Tecnologico dell'auto - Un confronto aperto tra istituzioni e Politecnico per disegnare l'auto di domani. Lo riporta affaritaliani.it

Geely Talks, una nuova idea di mobilità prende forma. Tra tecnologia avanzata e apertura al futuro - La collaborazione tra il Politecnico di Milano e il marchio cinese fornisce dati e analisi che guidano competenze e innovazione nel settore ... ilfattoquotidiano.it scrive

Geely, un nuovo brand alla conquista dell'Italia: si parte con ibride ed elettriche - La filiale del colosso cinese non vuole limitarsi alla vendita dei migliori modelli ma portare innovazione, soprattutto sul digitale e la sicurezza. Scrive corriere.it