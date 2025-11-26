Geely il Rinascimento tecnologico e il ruolo dell' Italia

Gazzetta.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al centro di un talk organizzato a Milano dal marchio automotive cinese i temi caldi dell’intelligenza artificiale, della guida autonoma e delle competenze necessarie per affrontare la mobilità del futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

geely il rinascimento tecnologico e il ruolo dell italia

© Gazzetta.it - Geely, il Rinascimento tecnologico e il ruolo dell'Italia

Scopri altri approfondimenti

geely rinascimento tecnologico ruoloGeely Auto Talks al via a Milano: parte il Rinascimento Tecnologico dell'auto - Un confronto aperto tra istituzioni e Politecnico per disegnare l'auto di domani. Lo riporta affaritaliani.it

geely rinascimento tecnologico ruoloGeely Talks, una nuova idea di mobilità prende forma. Tra tecnologia avanzata e apertura al futuro - La collaborazione tra il Politecnico di Milano e il marchio cinese fornisce dati e analisi che guidano competenze e innovazione nel settore ... ilfattoquotidiano.it scrive

geely rinascimento tecnologico ruoloGeely, un nuovo brand alla conquista dell'Italia: si parte con ibride ed elettriche - La filiale del colosso cinese non vuole limitarsi alla vendita dei migliori modelli ma portare innovazione, soprattutto sul digitale e la sicurezza. Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Geely Rinascimento Tecnologico Ruolo