GEA sostiene IEO3 per la sala operatoria brida di nuova generazione
(Adnkronos) – Il panorama sanitario milanese ha celebrato un importante avanzamento nell'infrastruttura oncologica con l'inaugurazione del nuovo building IEO3 dell'Istituto Europeo di Oncologia. L'evento è stato accompagnato dall'annuncio del sostegno di GEA Italia, che ha contribuito al progetto con una donazione di 95.000 euro indirizzata alla Fondazione IEO-MONZINO ETS. L'intervento di GEA, parte di uno dei . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Altre letture consigliate
Manca un mese a Natale, è ora di pensare ai regali aziendali! Ti presentiamo la nostra linea di prodotti solidali da regalare a dipendenti, clienti e collaboratori. Scegliere di acquistarli è un pensiero semplice, ma carico di significato: ogni gadget sostiene la Ric - facebook.com Vai su Facebook
GEA sostiene IEO3 per la sala operatoria brida di nuova generazione - GEA Italia contribuisce al nuovo blocco chirurgico dell'Istituto Europeo di Oncologia, focalizzato sull'integrazione di robotica, radiologia interventistica e chirurgia tradizionale ... Scrive adnkronos.com