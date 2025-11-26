Londra, 26 nov. (Adnkronos) - I fatti risalgono al 2022, ma solo adesso Meghan Markle ha fatto chiarezza. Il suo team ha infatti smentito categoricamente che la duchessa di Sussex si sia appropriata indebitamente di un abito firmato dopo averlo indossato per un servizio fotografico. Invece, secondo la principessa, è usanza comune trattenere abiti e cimeli utilizzati sui set. Secondo un'accusa anonima la moglie del principe Harry non aveva restituito il vestito verde smeraldo di Galvan Ushaia, del valore di 1.700 euro, dopo averlo indossato per un servizio fotografico del 2022. E l'attenzione sul 'fattaccio' è riemersa lo scorso fine settimana, dopo che Meghan aveva indossato di nuovo l'abito in un video promozionale per il suo prossimo speciale natalizio su Netflix. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gb: Meghan, 'non ho rubato l'abito usato sul set, ma l'ho trattenuto 'come da prassi''