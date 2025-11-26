Gb | Andrea e Sarah ' non sono più i benvenuti' nel club più elegante di Londra'

Londra, 26 nov. (Adnkronos) - È da tempo il club più esclusivo di Londra, frequentato da personaggi del calibro della principessa Diana, Mick Jagger, Leonardo Di Caprio, John Wayne e Frank Sinatra nel corso della sua leggendaria storia. Ma ora due persone non sono più benvenute nel leggendario locale Annabel's: Andrew Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson. Una fonte ha dichiarato al Daily Mail che, se l'ex duca di York e l'ex moglie si presentassero alla porta, "a questo punto verrebbero respinti, la loro notorietà non è ciò di cui il club ha bisogno". Il fratello di re Carlo e l'ex moglie non sono mai stati membri del locale di Mayfair, ma, pur non avendo mai pagato la quota associativa annuale di 4.

