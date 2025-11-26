Gb | ancora guai a Sandringham rischi per i cani nei giardini

Iltempo.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Londra, 26 nov. (Adnkronos) - Il parco di Sandringham, 8mila ettari di tenuta di re Carlo nel Norfolk, rischia di diventare uno dei posti più inospitali del Regno Unito. Dopo il mega bacino di letame liquido che il sovrano vuole costruire accanto alla residenza di campagna del principe William, i giardini della residenza edoardiana amati e aperti al pubblico dalla regina Elisabetta - all'interno dei quali c'è anche la casa che verrà occupata dall'ex principe Andrea dopo lo sfratto dalla Royal Lodge - sembrano essere causa di malattie rare e a volte perfino letali per i cani che i proprietari vi portano a passeggiare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

