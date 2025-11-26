Gasperini | Dybala e Bailey sono guariti e saranno convocati

Gasperini in conferenza stampa. Domani, alle 18:45, la Roma tornerà in campo per una gara che potrebbe pesare moltissimo sul suo cammino europeo. All’Olimpico arriverà il Midtjylland, formazione danese che finora ha vinto tutte le partite del gruppo. Per i giallorossi ottenere i tre punti sarebbe determinante: la vittoria in casa dei Rangers ha riaperto i giochi e un altro successo permetterebbe di salire a quota 9 in classifica. Le parole di Gasperini. Che squadra è il Midtjylland? «È una buona squadra, con qualità in attacco e giovani interessanti. Sarà una partita aperta, con entrambe le squadre pronte a segnare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gasperini: «Dybala e Bailey sono guariti e saranno convocati»

