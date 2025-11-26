Garlasco la telefonata a casa Poggi altra bomba | Non è stato lui

Quello di Garlasco è un giallo che non si risolve, per ora si infittisce soltanto. A pochi giorni dall'udienza decisiva del 18 dicembre per Alberto Stasi, tutto torna in discussione: nel caso Chiara Poggi non ci sono solo ombre, ma nuovi interrogativi che scuotono certezze. La puntata di ieri di "Lo Stato delle Cose" ha riaperto il dibattito su quella famosa e controversa foto del corpo di Chiara Poggi, mostrata a Stasi prima dell'interrogatorio. Un particolare che, per molti, avrebbe influenzato la sua versione: secondo chi afferma che la foto servì come istigazione, il volto di Chiara sarebbe stato insanguinato; per l'ex maresciallo Francesco Marchetto — che quella foto sostiene di averla fatta vedere solo dopo — c'è una discrepanza da chiarire.

