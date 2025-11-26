Garlasco | impronte ignote e un servizio bloccato gettano zone d’ombra sul caso di Chiara Poggi

Un DNA femminile ignoto, impronte digitali mai attribuite e un servizio televisivo bloccato. Continuano le ombre e le stranezze sulle indagini originarie sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, mentre Alberto Stasi sta scontando la sua condanna con la semilibertà. Le dichiarazioni di Massimo Lovati, ex avvocato dell’attuale indagato per concorso in omicidio Andrea Sempio, sulla poca genuinità dei reperti raccolti dai Ris, guidati all’epoca dal generale Garofano, sollevano interrogativi anche su quelli dimenticati per anni nei laboratori di Parma Il DNA di una donna sconosciuta. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco: impronte ignote e un servizio bloccato gettano zone d’ombra sul caso di Chiara Poggi

