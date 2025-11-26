Garlasco ha letto la perizia? | la bomba deflagra su Canale 5
Scintille in tv, a Mattino Cinque, tra il giornalista Gianluca Zanella e la genetista Marina Baldi. Quest'ultima è stata nominata consulente di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, cioè per l'uccisione di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Al centro della trasmissione di Federica Panicucci su Canale 5 due dei punti più controversi dell’inchiesta, l'impronta 33 e il Dna sotto le unghie della vittima. Tutto parte da una frase del nuovo avvocato di Sempio, che ha parlato di “degradazione” del Dna. Un'espressione che non ha convinto Zanella, il quale è intervenuto per dire la sua: "La degradazione non c’entra, perché De Stefano ha fatto due test diversi, con quantità diverse di campione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
