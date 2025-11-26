Garlasco altra bomba | la telefonata a casa Poggi e la reazione della mamma di Chiara
– Nel contesto del caso Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi continua a produrre effetti giudiziari e mediatici, riportando l’attenzione su dettagli rimasti a lungo in secondo piano. In vista dell’udienza fissata per il 18 dicembre, il dibattito si rinnova dopo la trasmissione “Lo Stato delle Cose” andata in onda il 24 novembre. L’attenzione si concentra ora sulla fotografia del corpo di Chiara e su una telefonata avvenuta tra le famiglie Poggi e Stasi, considerata determinante per la ricostruzione dei fatti. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
