Gara di solidarietà per pagare le cure a Hakkin il cane-mascotte dei vigili del fuoco anziano e malato | Tornerai a correre sulle tue zampe

Bergamo, 26 novembre 2025 – L ’europarlamentar e bergamasca Lara Magoni (Fratelli d’Italia), già assessore regionale al Turismo, è pronta a sostenere parte delle cure per pagare terapie e medicine per il cane Hakkin, infortunatosi durante uno dei quasi 200 interventi di soccorso – 167 per la precisione, quelli all’attivo del quattrozampe eroe – portati a compimento con il suo conduttore: il vigile del fuoco Cristian Franzoni, in servizio a Bergamo. “Davanti a gesti di autentica umanità non posso restare indifferente”. Lara Magoni nelle scorse ore, dopo che la storia di Kakkin e del suo padrone è salita alla ribalta delle cronache, ha manifestato la propria disponibilità a contribuire alle cure di Hakkin. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gara di solidarietà per pagare le cure a Hakkin, il cane-mascotte dei vigili del fuoco anziano e malato: “Tornerai a correre sulle tue zampe”

