Gambettola assemblea pubblica di presentazione alla cittadinanza del bilancio di previsione 2026
La giunta comunale di Gambettola è al lavoro in queste settimane per definire e approvare il bilancio di previsione 2026, uno strumento fondamentale che garantirà la piena operatività del fin dal 1° gennaio del nuovo anno. I contenuti della manovra saranno presentati alla cittadinanza in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Ieri sera, durante l’Assemblea del Gruppo Comunale Protezione Civile Gambettola , è stata ufficializzata la nomina della nuova coordinatrice, Damiana Mirto. A lei va il nostro più sincero augurio di buon lavoro, con l’auspicio che possa proseguire con entusia - facebook.com Vai su Facebook