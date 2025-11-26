Gallico Wine Festival | divertimento assicurato con degustazioni spettacoli e luna park

Reggiotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per Gallico Wine Festival che si terrà  il 29 e 30 novembre presso E-Koru Village dalle 16 alle 24.L'evento si aprirà con il tradizionale taglio del nastro e la presentazione ufficiale dell'evento. In programma un percorso tra sapori autentici, artigianato locale e puro divertimento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

gallico wine festival divertimentoL’Associazione “Amici di Villa San Giuseppe” al Gallico Wine Festival 2025 - L’Associazione “Amici di Villa San Giuseppe” annuncia con grande entusiasmo la propria partecipazione alla nuova edizione del Gallico Wine Festival, in programma a Gallico Superiore il 29 e 30 novembr ... Lo riporta strettoweb.com

Reggio Calabria, tutto pronto per Gallico Wine Festival - Tutto pronto, il 29 e 30 novembre, per il Gallico Wine Festival, un fine settimana dedicato al gusto, alla musica e alle tradizioni del territorio. Secondo strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Gallico Wine Festival Divertimento