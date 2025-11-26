Gallera con Della Valle fonda il Comitato per il Sì al referendum

La lunga corsa al voto per approvare la riforma della giustizia parte anche a Milano, dove ieri è salpato il «Comitato lombardo per il Sì al Referendum costituzionale». L'intitolazione a «Enzo Tortora» che della giustizia è stato martire e della necessità di una sua riforma alfiere. Un comitato, spiegano gli organizzatori (informazioni e adesioni: [email protected]) che «nasce come realtà di ispirazione liberale e non è un caso che abbiamo scelto di intitolarlo a Enzo Tortora. Sarà composto da numerose personalità dell'area liberale, radicale e riformista, unite dall'obiettivo di promuovere una campagna referendaria sui contenuti e sul merito della riforma della giustizia e dell'ordinamento giudiziario, nonché sui principi dello Stato di diritto e capace di parlare a tutta la società civile». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

