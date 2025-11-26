Gaggio Tech? Qualcosa si sta muovendo

"La Gaggio Tech non è su un binario morto". Così l’assessore al lavoro dell’Emilia-Romagna, Giovanni Paglia (a destra), sul futuro dell’ex Saga Coffee di Gaggio Montano. "Auspichiamo di avere un quadro più chiaro nelle prossime settimane, tuttavia quello che possiamo dire è che ci sono dei movimenti in atto e sarebbe sbagliato, in questo momento, lanciare un messaggio negativo", dice Paglia. L’assessore, poi, non si sbilancia su questo piano dedicato al futuro della Gaggio. "C’è sempre la possibilità che si facciano avanti richieste di esterni, a oggi però proposte concrete e affidabili di intervento rispetto alle parti della lavorazione della plastica non ce ne sono", prosegue. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

