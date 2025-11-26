Gaggio Tech? Qualcosa si sta muovendo
"La Gaggio Tech non è su un binario morto". Così l’assessore al lavoro dell’Emilia-Romagna, Giovanni Paglia (a destra), sul futuro dell’ex Saga Coffee di Gaggio Montano. "Auspichiamo di avere un quadro più chiaro nelle prossime settimane, tuttavia quello che possiamo dire è che ci sono dei movimenti in atto e sarebbe sbagliato, in questo momento, lanciare un messaggio negativo", dice Paglia. L’assessore, poi, non si sbilancia su questo piano dedicato al futuro della Gaggio. "C’è sempre la possibilità che si facciano avanti richieste di esterni, a oggi però proposte concrete e affidabili di intervento rispetto alle parti della lavorazione della plastica non ce ne sono", prosegue. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Gaggio Tech in liquidazione, torna l’incubo per 110 lavoratori: «Solo un anno per salvarla» - Prima la «scalata dell’Everest» con cui nel 2021 si evitò la chiusura dell’ex Saga Coffee di Gaggio Montano annunciata dall’allora proprietà Evoca, poi la messa in liquidazione da parte dell’ex socio ... Si legge su corrieredibologna.corriere.it
Gaggio Tech, ok di Regione e sindacati al piano - "La vertenza Gaggio Tech si sta svolgendo con un forte impegno di tutte le parti per arrivare a un esito positivo. Riporta ilrestodelcarlino.it
Dal successo, al flop fino alla cassa integrazione: così la Gaggio Tech (ex Saeco) è finita nel baratro. I motivi della crisi - Dal 1° ottobre lo stabilimento di Gaggio Tech Srl, ex Saga Coffee, a Gaggio Montano (Bologna), entra in cassa integrazione per cessazione attività, ... Scrive notizie.tiscali.it