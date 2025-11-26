Gad Lerner e Moni Ovadia cineforum e spettacoli | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

I Villaggi di Natale al Piazzale degli Alpini e in Piazza Matteotti a Bergamo, la pista di pattinaggio in Piazzale degli Alpini, Gad Lerner in dialogo con Moni Ovadia all’Auditorium, Cult! per “Librai per un anno”, il cineforum a Gandino, lo spettacolo “Barbablù” a Rosciate e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 26 novembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 28 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. Si troveranno prodotti artigianali e diverse proposte food. – Sapori autentici Polenta fumante, sciatt croccanti, brasato, rösti di patate, pizzoccheri e altri piatti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche questi approfondimenti

Gad Lerner e Moni Ovadia, cineforum e spettacoli: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - I Villaggi di Natale al Piazzale degli Alpini e in Piazza Matteotti a Bergamo, la pista di pattinaggio in Piazzale degli Alpini, Gad Lerner in dialogo con Moni Ovadia all’Auditorium, Cult! Scrive bergamonews.it

Moni Ovadia sul palco della sala Corelli - L’evento è di prestigio: Moni : Moni Ovadia e Raffaello Bellavista (nella foto grande) ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Moni Ovadia: espellere gli odiatori o torneremo ai tempi bui - «Quando in Italia si aggredisce una donna di 90 anni che dà l’opportunità a questo Paese di ritrovare dignità e onore, di cosa possiamo più stupirci? Come scrive avvenire.it