Gabriele Esposito al via da Napoli un mini tour teatrale campano
Il cantautore napoletano Gabriele Esposito annuncia il suo primo mini tour teatrale campano, dal titolo "Pe' Sempe". L'annuncio arriva sull'onda del successo del nuovo singolo "Chella Llà", che ha superato i 4 milioni di streaming. Un secondo inedito è atteso nelle prossime settimane per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
