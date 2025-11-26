Gabriele Cirilli polemica sul figlio escluso dal festival | Troppi raccomandati

Polemica clamorosa tra Gabriele Cirilli e la sua città d'origine, Sulmona. Suo figlio, Mattia, aveva presentato un cortometraggio alla 43esima edizione del Sulmona International Film Festival. Ma è stato escluso. Così il comico ha affidato ai social tutta la sua frustrazione: " Sono rammaricato, deluso e incredulo che il corto di mio figlio non sia stato selezionato al Sulmona Cinema. La mia città mi ha deluso ancora, ma noi andiamo avanti. Mattia vince ancora, ma a Sulmona, mia città che abbandonerò presto, non è stato selezionato". Subito dopo Cirilli ha accusato l'organizzazione del festival di selezionare "troppi raccomandati ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gabriele Cirilli, polemica sul figlio escluso dal festival: "Troppi raccomandati"

