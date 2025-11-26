Polemica in corso tra Gabriele Cirilli e la sua città d'origine, Sulmona, dopo che il cortometraggio del figlio Mattia è stato escluso dalla selezione della 43esima edizione del Sulmona International Film Festival. "Sono rammaricato, deluso e incredulo che il corto di mio figlio non sia stato. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Gabriele Cirilli: "Mio figlio escluso dal Festival di Sulmona, sono deluso. Lascio questa città". È polemica