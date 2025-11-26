Gabriele Cirilli il figlio regista e la polemica sui raccomandati | Hanno escluso Mattia dal festival lascio Sulmona La replica | scegliamo per qualità non per cognome

Sulmona (L’Aquila) – Tutti raccomandati, i figli degli altri. “Mattia vince ancora al Foggia Film Festival ma a Sulmona, mia città che abbandonerò presto, non è stato selezionato". E Mattia? Chi è Mattia? Mattia, giovane regista di talento, è figlio dell’attore-comico Gabriele Cirilli, volto noto di teatri e tv, autore di uno dei tormentoni più resistenti nell’immaginario della commedia italiana (vedi alla voce Tatiana). Ecco. Gabriele Cirilli ha aperto un nuovo fronte con la sua città rea, sostiene, di aver snobbato l’opera del figlio nella sezione cortometraggi alla 43esima edizione del Sulmona International Film Festival. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gabriele Cirilli, il figlio regista e la polemica sui raccomandati: “Hanno escluso Mattia dal festival, lascio Sulmona”. La replica: scegliamo per qualità, non per cognome

