Gabbia sul derby | Ha qualcosa di speciale sulla corsa per lo Scudetto? Faremo il massimo
Inter News 24 Gabbia fissa gli obiettivi dopo il trionfo rossonero nel derby di Milano contro l’Inter di Chivu! Le parole del difensore centrale italiano. A margine dell’esclusivo evento organizzato dalla BMW, storico partner automobilistico del club, in collaborazione con il Milan, il difensore rossonero Matteo Gabbia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto della situazione in casa del Diavolo. In un momento storico in cui la difesa di Massimiliano Allegri sta dimostrando una solidità ritrovata e numeri importanti, il centrale italiano si è ormai imposto come una delle colonne portanti della retroguardia e, più in generale, dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Internews24.com
