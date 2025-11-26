Gabbia | Ho sempre avuto l’ambizione di diventare un giocatore importante per il Milan

In occasione dell'evento organizzato da BMW con il Milan, il difensore Matteo Gabbia è stato intervistato da Sky Sport dove ha parlato della sua cresciuta durante gli ultimi anni.

#Gabbia "Ho sempre avuto la voglia e l'ambizione di diventare un giocatore importante per il #Milan. Felice che la squadra stia andando bene. Speriamo che questo possa essere un bellissimo anno". Milan Nel Cuore - facebook.com Vai su Facebook

