Furto in casa di Vardy Pedinata la famiglia Via gioielli e orologi

Colpo da centomila euro nella villa di Salò dell’attaccante della Cremonese Jamie Vardy. L’abitazione del fuoriclasse inglese, che vive con la famiglia sul lago di Garda, è stata ripulita da una banda di malviventi nel pomeriggio di domenica, mentre Vardy era impegnato allo Zini contro la Roma. Nemmeno la famiglia al momento del furto si trovava nell’abitazione, aveva seguito Vardy a Cremona. A quanto sembra sarebbero entrate in azione almeno tre persone, ma questi dettagli sono tra quelli su cui probabilmente stanno lavorando i carabinieri del Comando di Salò impegnati nelle indagini. I malviventi avrebbero approfittato di una finestra lasciata socchiusa (non vi sarebbero segni di effrazione): una volta all’interno della villa la banda ha avuto tutto il tempo per agire, scegliendo gli oggetti di maggior valore e soprattutto facilmente rivendibili sul mercato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furto in casa di Vardy. Pedinata la famiglia. Via gioielli e orologi

