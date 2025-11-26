Furto di materiale edile a Posillipo | arrestato 40enne Complice fermato a Villaricca

Operazione della Polizia di Stato nel quartiere Posillipo, dove due uomini sono stati bloccati dopo un furto di attrezzature edili. Un 40enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per rapina impropria e denunciato per ricettazione. Il suo presunto complice, un 55enne anch’egli con precedenti, è stato successivamente sottoposto a fermo di Polizia . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Furto di materiale edile a Posillipo: arrestato 40enne. Complice fermato a Villaricca

