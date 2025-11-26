Furto di carte da gioco a Como 13enne e 14enne nei guai | come sono stati scoperti e le conseguenze legali

Due minorenni sono stati denunciati per furto aggravato dopo aver rubato carte da gioco in un supermercato di Como. La Polizia è intervenuta sul posto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Furto di carte da gioco a Como, 13enne e 14enne nei guai: come sono stati scoperti e le conseguenze legali

News recenti che potrebbero piacerti

Avviso importante: le carte d’identità cartacee non saranno più valide dal 3 agosto 2026 Le carte d’identità cartacee perderanno validità a partire dal 3 agosto 2026. Invitiamo tutti i cittadini a verificare il proprio documento e, se cartaceo, a richiedere quant - facebook.com Vai su Facebook

Furto al supermercato, fermati due ragazzini di 13 e 14 anni. Hanno rubato carte da gioco - Non è purtroppo una novità e le cronache riportano episodi quotidiani. Si legge su espansionetv.it

Como, sorpresi a rubare al supermercato, un 14enne denunciato - com) Como, 26 novembre 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha denunciato per furto aggravato in concorso, un 14enne residente a San Fedele Intelvi (CO), in concorso con u ... mi-lorenteggio.com scrive