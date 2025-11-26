Furto da 20mila euro a Ottiglio | rubate 4 mountain bike elettriche presi i ladri con il furgone

Due uomini denunciati per furto aggravato e ricettazione di mountain bike elettriche a Ottiglio: refurtiva recuperata dai Carabinieri.

