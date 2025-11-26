Furti a raffica in abitazione poi la folle fuga sui binari e nei campi | preso uno dei ladri?

Bresciatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque colpi in poche ore, messi a segno in tre paesi della Bassa bresciana: Torbole Casaglia, Castel Mella e Berlingo. Ma l’auto a noleggio con cui si sposta la banda di ladri professionisti è già nel mirino degli agenti della Squadra Mobile di Brescia, che hanno intensificato monitoraggi e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

furti a raffica in abitazione poi la folle fuga sui binari e nei campi preso uno dei ladri

© Bresciatoday.it - Furti a raffica in abitazione, poi la folle fuga sui binari e nei campi: preso uno dei ladri?

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

furti raffica abitazione folleFurti a raffica in abitazione, poi la folle fuga sui binari e nei campi: preso uno dei ladri - Cinque colpi in poche ore, messi a segno in tre paesi della Bassa bresciana: Torbole Casaglia, Castel Mella e Berlingo. Come scrive bresciatoday.it

furti raffica abitazione folleFurti a raffica tra città e campagne - Ignoti sono tornati a colpire venerdì pomeriggio in un’abitazione al piano terra, nella fascia oraria compresa tra le 17 e le 19. Lo riporta msn.com

furti raffica abitazione folleFRASSINETTO – Raffica di furti nelle abitazioni: stufi i residenti - Posti di blocco dei Carabinieri, per cercare di interrompere il ciclo di furti che si stanno verificando, fin dalla scorsa estate, a Frassinetto. Da obiettivonews.it

Cerca Video su questo argomento: Furti Raffica Abitazione Folle