Per Sinner non c’è pace e nelle ultime ore, tanto per cambiare, è finito al centro delle discussioni. L’altoatesino è una furia e la colpa è di Zverev. Il 2025 di Jannik Sinner si chiude con numeri che rasentano l’inverosimile: 58 vittorie e appena 6 sconfitte, due titoli Slam, un Masters 1000, le ATP Finals e una solidità che lo ha reso, settimana dopo settimana, il riferimento tecnico dell’intero circuito. Il suo tennis ha raggiunto una maturità quasi feroce, accompagnata da una tenuta mentale che lo ha trasformato in una muraglia per chiunque abbia provato a sbarrargli la strada. Tra le vittime più illustri c’è senza dubbio Alexander Zverev, che negli ultimi mesi si è visto travolgere con continuità dal ciclone altoatesino. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Furia Sinner, ora tutti sanno il suo segreto: colpa di Zverev