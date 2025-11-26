Fugge dal compagno e si rifugia dalla Polizia locale | Mi picchia e spia col gps

Milano, 26 novembre 2025 – Ore 6.50 di venerdì, c’è una ragazza che cammina a passo svelto sul marciapiedi. Dietro di lei c’è un coetaneo che la segue per un chilometro. Quando lei entra nel Comando di Zona 8 della polizia locale, in piazzale Accursio, urlando “Il mio compagno mi ha picchiata”, lui le strappa in lontananza il passaporto e sparisce. È il prologo dell’indagine-lampo dei ghisa del Nucleo tutela donne e minori, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, che si concluderà con l’ a rresto in flagranza differita del ventitreenne Angelo B., arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate e portato a San Vittore d’intesa con il pm di turno Antonio Pansa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fugge dal compagno e si rifugia dalla Polizia locale: “Mi picchia e spia col gps”

Scopri altri approfondimenti

Monique fugge. Fugge da un compagno violento, come violento era stato il marito, ma fugge soprattutto da una esistenza limitata, condizionata dalla povertà sociale e culturale; evade da un sistema perpretato da secoli, che si rinnova a ogni insulto, a ogni priv - facebook.com Vai su Facebook

La testimonianza della donna accoltellata a Napoli dall'ex compagno fuggito dai domiciliari Vai su X

Fugge dal compagno e si rifugia dalla Polizia locale: “Mi picchia e spia col gps” - Milano, la donna ha chiesto aiuto agli agenti della Zona 8 che hanno rintracciato il 23enne, che ora si trova a San Vittore. Secondo ilgiorno.it