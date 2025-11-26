Fugge dal compagno e si rifugia dalla Polizia locale | Mi picchia e spia col gps

Milano, 26 novembre 2025 – Ore 6.50 di venerdì, c’è una ragazza che cammina a passo svelto sul marciapiedi. Dietro di lei c’è un coetaneo che la segue per un chilometro. Quando lei entra nel Comando di Zona 8 della polizia locale, in piazzale Accursio, urlando “Il mio compagno mi ha picchiata”, lui le strappa in lontananza il passaporto e sparisce. È il prologo dell’indagine-lampo dei ghisa del Nucleo tutela donne e minori, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, che si concluderà con l’   a   rresto in flagranza differita del ventitreenne Angelo B., arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate e portato a San Vittore d’intesa con il pm di turno Antonio Pansa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

