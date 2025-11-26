Froome torna in bici Tutte le ipotesi sul futuro

Roma, 26 novembre 2025 - Chris Froome torna in bici e, all'apparenza, lo fa senza pensare all'ipotesi del ritiro nonostante tutto sembri spinger in tal senso: chissà che alla fine il 2026 non regali un colpo di scena al vincitore di quattro edizioni del Tour de France. Il ritorno di Froome. Quel che è certo è che oggi, a distanza di mesi da quell'incidente di fine agosto che aveva causato uno pneumotorace, la frattura di cinque costole e della vertebra lombare, Froome è tornato in sella, immortalando l'evento con un post sul proprio profilo Instagram. "È stato un ritorno difficile dopo il mio ultimo incidente, ma è una sensazione bellissima essere finalmente di nuovo qui a far girare le gambe e tornare in strada". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Froome torna in bici. Tutte le ipotesi sul futuro

