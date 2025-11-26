Frontale violento al centro del paese | in due all' ospedale
Un grave incidente stradale quello che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, martedì 25 novembre, a Roncone, sulla SS 237, in via Nazionale. Due auto sono state coinvolte in un frontale, che ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco volontari del corpo di Roncone, allertati. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
