Frode fiscale carosello per 33 milioni di euro dall' Italia alla Croazia | 24 società coinvolte
Eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di oltre 33 milioni di euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di 7 soggetti e 24 società coinvolte nella frode fiscale “carosello”. Sotto il coordinamento dell’European Public. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
