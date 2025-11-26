Frode efficientamento energetico da 1,7 miliardi | 11 arresti ad Avellino

I reati ipotizzati sono associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio, autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Frode efficientamento energetico da 1,7 miliardi: 11 arresti ad Avellino

Frode da 1,7 miliardi con l’ecobonus: 11 arresti ad Avellino - NAPOLI Avevano illegittimamente generato crediti d’imposta per 1,7 miliardi di euro attraverso lavori di efficientamento energetico mai eseguiti o eseguiti su immobili mai accatastati: è quanto hanno ... Lo riporta corrieredellacalabria.it

Avellino, frode da 1,7 miliardi con l'ecobonus: 11 arresti - Avevano illegittimamente generato crediti d'imposta per 1,7 miliardi di euro attraverso lavori di efficientamento energetico mai eseguiti o eseguiti su immobili mai accatastati: è quanto hanno scopert ... Riporta msn.com

Efficientamento energetico in Comuni inesistenti: frode da 30 milioni - Ufficialmente erano lavori di efficientamento energetico, ma in realtà si trattava di una gigantesca truffa ai danni dello Stato. Riporta avvenire.it