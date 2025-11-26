Frode da 1,7 miliardi con l' ecobonus 11 arresti ad Avellino

Avevano illegittimamente generato crediti d'imposta per 1,7 miliardi di euro attraverso lavori di efficientamento energetico mai eseguiti o eseguiti su immobili mai accatastati: è quanto hanno scoperto i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli e la Guardia di Finanza di Avellino che oggi, al termine di indagini coordinate dalla Procura irpina (pm Luigi Iglio), hanno notificato.

